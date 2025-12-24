Volg Hart van Nederland
Schaatsliefhebbers, opgelet! Kunnen we Eerste Kerstdag schaatsen op natuurijs?

Vandaag, 21:51 - Update: 1 uur geleden

Schaatsliefhebbers hopen met kerst het ijs op te kunnen in De Lier. Vanaf woensdag gaat het ’s nachts stevig vriezen en blijft het op eerste kerstdag rond het vriespunt, aldus Weerplaza. De ijsbaan gaat dus op eerste kerstdag misschien al open en daarom zijn ze begonnen met sproeien.

Het lijkt vrijwel zeker dat schaatsliefhebbers kerst op de schaats kunnen doorbrengen op de schaatsbaan in Winterswijk. Het gaat vanaf woensdag stevig vriezen in de nacht en op de Eerste Kerstdag komt de temperatuur ook overdag nauwelijks boven het vriespunt, verwacht weervrouw Laura Osinga.

Of er ook een marathon op natuurijs in het vat zit is nog zeer de vraag, want zaterdag overdag wordt het alweer wat warmer. Maar desondanks kunnen liefhebbers wellicht Eerste Kerstdag al wel eventjes de schaatsen uit het vet halen.

De ijsmeesters staan weer op scherp nu het richting de kerstdagen weer kouder wordt. Een witte kerst zit er waarschijnlijk niet in, maar er komen een aantal stevige vorstnachten aan. Is het genoeg om de komende dagen op natuurijs te kunnen schaatsen? Je ziet het in onderstaande video:

Door Redactie Hart van Nederland

