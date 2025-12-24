Stralende zon maar bittere kou met kerst: winterweer houdt aan

Na een ijzige nacht blijft het woensdag winters koud in Nederland. Wie eropuit gaat, moet rekening houden met lage temperaturen en een snijdende oostenwind.

We komen uit een koude nacht en de temperaturen lopen maar weinig op: maximaal 2 tot 4 graden. Door een matige tot krachtige oostenwind voelt het nog kouder aan, met gevoelstemperaturen rond of onder het vriespunt. De dag begint met wolkenvelden en zon, maar in de loop van de dag wordt het steeds zonniger.

Woensdagavond is het helder en gaat het overal licht vriezen. In de nacht daalt het kwik naar -1 graad aan zee en lokaal tot -6 graden in het oosten.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Stralend weer

Op eerste kerstdag is er geen wolkje aan de lucht: stralend zonnig weer. Het blijft wel koud, met temperaturen rond het vriespunt en een stevige oost- tot noordoostenwind. Gevoelstemperaturen liggen ruim onder nul, soms in de ochtend zelfs op -10. In de nacht vriest het licht tot matig, lokaal -6 graden in het binnenland.

Tweede Kerstdag verschijnen enkele wolken, maar de zon blijft dominant. Middagtemperaturen liggen iets boven nul. In het weekend draait de wind naar het noorden en wordt mildere lucht aangevoerd. Het wordt iets zachter en er komen wolkenvelden bij, maar het blijft droog.

De laatste dagen van 2025 verlopen overwegend droog. Rond de jaarwisseling neemt de kans op winterse buien mogelijk toe.