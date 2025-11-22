Volop ijspret in Winterswijk: 'Geweldig verjaardagscadeau'

Het wonder van Winterswijk! Dit weekend kon er al genoten worden van het natuurijs. Een groep schaatsliefhebbers wist zaterdagochtend al meteen wat ze dit weekend wilden doen: het ijs op. Met vlinders in de buik trokken ze 's ochtends hun schaatsen aan. "Het is net als verliefdheid", vertelt een man met schaatskoorts.

"Ik schaats iedere week in Enschede. Nu eindelijk weer natuurijs. Daar doen wij het voor", vertelt hij. "Gisteravond zeiden ze: 'Om 08.00 uur moet je kijken of de baan om 08.30 uur opengaat.' Dus vanmorgen keek ik om 07.45 uur en toen zag ik dat die om 08.15 uur open was. Het was een kwartier eerder open dan gepland. Dat is mooi."

Een verslaggever van Hart van Nederland was zaterdagochtend al vroeg op het natuurijs in Winterswijk waar hij de opgeluchte ijsmeester Hendrik van Prooije sprak:

3:02 Eerste schaatsers op natuurijs in Winterswijk

Verliefd gevoel

Rob te Brummelstroete, secretaris van de Winterswijkse IJsvereniging, kampte vrijdagavond al met schaatskoorts: "Toen ging ik met een verliefd gevoel slapen, want ik was gisteren na het voetballen hier langs gereden om te kijken hoe het ermee stond. Toen was het laagje nog heel dun. Vanochtend deed ik de gordijnen open. Toen dacht ik: oh, mijn auto is helemaal schoon. Ik weet niet of dat een goed teken is." Dat hij toch de ijzers onder kon binden, vindt hij geweldig.

Ook een meisje stond zaterdagochtend al vroeg op het natuurijs in Winterswijk. "Het ijs is glad en fijn. Ik wist vanochtend nog niet of we wel of niet konden schaatsen", vertelt ze. Toen ze vanochtend hoorde dat het licht op groen ging, was ze er helemaal klaar voor.

Geweldig verjaardagscadeau

Maar voor één iemand was het zaterdag pas echt een geslaagde dag. Een schaatsliefhebber die al vroeg op het ijs stond, was zaterdag jarig: "Het is een geweldig verjaardagscadeau. Ik was vanochtend blij dat ik kon schaatsen. Ik heb toen ik wakker was eerst gekeken of we konden schaatsen. Fantastisch dat het weer kan."

Inmiddels is het gedaan met de ijspret: de baan is kort na 11.00 uur dichtgegaan omdat het ijs te slecht was geworden.