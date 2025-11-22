Koud weekend met kans op sneeuw en gladheid

We staan aan het begin van een winters weekend, waarin de kou duidelijk voelbaar is en op sommige plekken zelfs voor gladheid kan zorgen.

Zaterdag begint met perioden van zon en op veel plaatsen droog weer. In de oostelijke helft is het echter flink koud met hier en daar lichte vorst. Door bevriezing kan het lokaal glad zijn, waarvoor code geel geldt. In de middag blijft het overal droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt tussen de 3 en 4 graden, maar door een stevige zuidenwind voelt het kouder aan, met gevoelstemperaturen iets onder nul.

In Winterswijk kan er zaterdagochtend zelfs geschaatst worden op natuurijs:

3:02 Eerste schaatsers op natuurijs in Winterswijk

Zaterdagavond en -nacht neemt de bewolking in het westen toe en volgt (natte) sneeuw. Deze trekt oostwaarts over het land en kan voor gladheid zorgen als de sneeuw blijft liggen. De temperatuur ligt rond of iets onder het vriespunt.

Zondag kan de dag op sommige plekken wit en glad beginnen door sneeuw. In het oosten kan het nog sneeuwen, op andere plekken blijft het droog maar bewolkt. In de middag komt vanuit het zuidwesten regen, die in het (noord)oosten opnieuw overgaat in sneeuw. De temperatuur varieert van 1 graad in het noordoosten tot 4 à 5 graden in het zuidwesten, met een stevige zuidenwind.

Maandag wordt het iets zachter met temperaturen rond 7 tot 8 graden en af en toe regen.