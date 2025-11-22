Winterse taferelen in Winterswijk: eerste schaatsers op natuurijs

In Winterswijk is het zover: de eerste schaatsers staan op natuurijs. En dat midden in november. Op de plaatselijke ijsbaan is het water razendsnel bevroren, dankzij een slimme ingreep van de vereniging.

Een paar maanden geleden kreeg de baan een frisse, witte laag verf. Niet voor de sier, maar om warmte minder vast te houden. Daardoor bevriest het water sneller.

Voorzitter Auke Spijkstra hield de afgelopen dagen nauwlettend de temperatuur in de gaten. “Sinds woensdag mikte ik op zaterdagochtend,” vertelt hij aan Hart van Nederland. En dat is gelukt: vanaf vroeg in de ochtend glijden de eerste schaatsliefhebbers over een ijslaag van zo'n 5 millimeter.

Hoe lang er geschaatst kan worden is nog niet duidelijk. Auke hoopt in ieder geval tot zaterdagmiddag.