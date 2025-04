Onderzoeker: Elfstedentocht gaat nog een keer gereden worden

De kans dat er ooit nog een Elfstedentocht in Nederland komt, ligt inmiddels tussen de 3 en 7 procent. Voor klimaatverandering lag deze kans nog op 25 procent. Dit signaleren Nederlandse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change.

Ondanks de kleine kans is een van de onderzoekers, Arthur Petersen, ervan overtuigd dat de tocht nog een keer gereden gaat worden. "Maar als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen gaan we ooit het punt bereiken waarop de tocht nooit meer zal voorkomen."

Al eerder hebben onderzoekers berekend hoe vaak Nederlanders nog een Elfstedentocht kunnen verwachten. Deze kans neemt steeds verder af, zo komt nu weer naar voren. Daarvoor hebben ze zowel naar gegevens van het KNMI gekeken als naar de verwachte opwarming van de aarde, berekend door VN-klimaatpanel IPCC.

Afgelopen februari was het 40 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Hart van Nederland blikte terug (zie bovenstaande video).

Alternatieven

De laatste Elfstedentocht was in januari 1997. Als de opwarming van de aarde niet beperkt wordt tot 2 graden blijft de kans op nog een tocht afnemen. Nederland zal wel altijd vorstdagen blijven hebben, zegt Petersen. De wetenschappers hebben daarom ook gekeken naar wat er nog mogelijk is als de tocht niet kan doorgaan.

Zo keken ze naar ijsbanen buiten, die maar enkele vorstdagen nodig hebben. "Hier kun je natuurlijk niet een Elfstedentocht mee vervangen, maar in elk geval is het hiermee mogelijk om te schaatsen op natuurijs", zegt Petersen. Voor de studie hadden ze de hulp ingeroepen van ijsmeester Hendrik van Prooije van de Winterswijkse IJsvereniging, waar een natuurijsbaan van 400 meter is aangelegd.

Nieuwe generatie

Van Prooije heeft de Elfstedentocht zelf drie keer gereden. Hij werd wat droevig van het onderzoek waarbij hij hielp, vertelt hij. "Het is niet alleen dat ik de tocht misschien nooit meer kan rijden, maar de nieuwe generatie heeft het er ook heel moeilijk mee", ziet hij. De ijsmeester is al vijftig jaar lid van de Elfstedenvereniging.

Hij vindt het triest dat de ijsvereniging moet ingrijpen om buiten op natuurijs te kunnen schaatsen, "omdat we klimaatverandering zo verklungeld hebben". Hij noemt het jammer dat natuurijs tegenwoordig uitzonderlijk is en dat hij al jaren niet meer over meren of kanalen heeft kunnen schaatsen. "Ik kijk dus wel met nostalgie terug naar de Elfstedentocht, ja. De keren dat ik de Elfstedentocht heb gereden, waren topdagen in mijn leven."

ANP