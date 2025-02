Vandaag is warmste 21 februari ooit, maar 40 jaar geleden schaatsten we Elfstedentocht

Vrijdag is het precies 40 jaar geleden dat de legendarische Elfstedentocht van 1985 werd verreden. Een dag die de geschiedenisboeken in ging als de eerste Elfstedentocht na 22 jaar wachten. Hart van Nederland blikt op de warmste 21 februari ooit terug op de Tocht der Tochten en vraagt zich af: zullen we ooit nog een keer kunnen genieten van dit schaatsspektakel?

Historicus Josse Pietersma herinnert zich hoe bijzonder de dag was. "Het krieken van de dag begon. Het begon net een beetje licht te worden voor de schaatsers. Die werden met gezang en gejoel verwelkomd." Josse sprak met rijders die zeiden dat ze huilend in een rietkraag stonden, vertelt hij. "Want ze moesten nog zo’n end!"

Op het houten bruggetje in Franeker stonden volgens hem de hele dag mensen feest te vieren. "Dat bruggetje moest later worden vervangen, was bijna ingestort. En de mensen stonden er tot het donker werd. Want juist de tourrijders hadden alle steun nodig."

Slopende ervaring

Voor de schaatsers zelf was de tocht een slopende ervaring. Elske van der Meer, die als vierde vrouw finishte, weet nog goed hoe zwaar het was. "Op het Slotermeer had ik zo’n dorst", zei ze. "Ik zei het tegen Ineke Kooiman. Die gaf me gelijk wat te drinken. Dat vond ik zo sportief. Ik ben het nooit vergeten."

Ze schaatsten de hele dag samen, maar de samenwerking met anderen verliep niet altijd even soepel. Uiteindelijk bleek het een slijtageslag, waarin de drie vrouwen sterker bleken dan sommige mannelijke deelnemers.

Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht?

Of er ooit nog een Elfstedentocht komt, blijft de grote vraag. De winter van 1985 liet zien dat het kán, maar met de huidige klimaatverandering blijft het onzeker of we ooit nog een 'it giet oan' te horen krijgen.

Voor nu blijft het vooral een prachtige herinnering aan een dag waarop Nederland massaal op het ijs stond.