Waarschijnlijk nooit meer 'it giet oan': kans op Elfstedentocht na 28 jaar steeds kleiner

Het is inmiddels 28 jaar geleden dat we voor het laatst een Elfstedentocht hadden in Nederland. De kans dat het schaatsevenement ooit weer gaat plaatsvinden, is waarschijnlijk erg klein. Volgens Weeronline is het "voorlopig alleen maar iets om van te kunnen dromen", en ook onze eigen meteoroloog Jordi Huirne denkt dat het "er nooit meer inzit". "Voor een Elfstedentocht heb je wekenlang strenge vorst nodig, en dat zit er niet meer aan te komen", zegt hij.

Tijdens de Elfstedentocht van 26 februari 1986 legde hobbyfilmer Sander Nieuwhof, een inwoner van Sint Annaparochie, unieke beelden vast van een cruciaal moment waarop de latere winnaar Evert van Benthem zijn eerste ontsnapping maakte. Deze historische beelden doneerde hij onlangs aan het Fries Film en Audio Archief (FFAA), zo is te zien in bovenstaande video.

De kans dat er de komende tientallen jaren ooit een Elfstedentocht plaatsvindt is klein, zegt meteoroloog Berend van Straaten. "Maar hij is er wel! Momenteel is de kans op voldoende winterkou 8 procent."

De kans op de tocht der tochten is echter kleiner dan dat, "omdat weersomstandigheden zoals sneeuwval roet in het eten kunnen gooien." Daarnaast verkleint de doorgaande opwarming van de aarde die kans volgens het KNMI naar 1 procent in 2050 en "aan het einde van de eeuw zijn de kansen verwaarloosbaar klein".

Koudegolf

In 2012 was er voor het laatst een officiële koudegolf, waarbij het vijf dagen op rij overdag blijft vriezen, met daarbij in drie nachten strenge vorst. Toch kwam de dooi toen iets te vroeg voor een Elfstedentocht. "De ijsdikte was volgens de ijsmeesters in Friesland net niet dik genoeg. Door sneeuw op het ijs viel de ijskwaliteit en ijsgroei tegen", aldus Van Straaten.

De vijftiende Elfstedentocht werd precies 28 jaar geleden verreden op zaterdag 4 januari 1997. Deze tocht werd gewonnen door Henk Angenent bij de mannen en Klasina Seinstra bij de vrouwen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP