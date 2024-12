Schaatsen op natuurijs: hoe houden we de traditie levend?

Kan jij je de laatste keer op natuurijs nog herinneren? Waarschijnlijk moet je een paar jaar terug in de tijd. Dat alleen al zegt genoeg: het komt steeds minder vaak voor. De KNSB maakt zich zorgen en wil dat we die schaatspret op sloten en plassen kunnen blijven beleven. Ook wil de organisatie ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn zodra het hard genoeg vriest.

Echt strenge winters zijn zeldzaam geworden. Door klimaatverandering wordt het steeds minder koud in Nederland. De zachte winters van de afgelopen jaren zijn geen toeval. De tijd dat het wekenlang flink vroor, met minima tussen de -15 en -20 graden, lijkt een herinnering uit een ver verleden. Omdat Moeder Natuur ons soms in de steek laat, moeten we zelf zorgen dat natuurijs mogelijk blijft. Daarom heeft de KNSB de Club van Natuurijs opgericht, zodat we ook in de toekomst op natuurijs kunnen schaatsen.

Jurre Trouw van de Club van Natuurijs ziet de uitdagingen voor natuurijsverenigingen toenemen: "Wat wij de laatste jaren enorm zien, is een toename van wet- en regelgeving, een afname van het aantal vrijwilligers en financiële complexiteit bij verenigingen. Daarnaast horen wij dat er een enorme vraag is naar innovatie, zodat we kunnen blijven schaatsen op natuurijs."

Jongere generaties

Een ander probleem is de overdracht van kennis, legt Trouw uit. Veel kennis zit nog in de hoofden van ervaren ijsmeesters. Dat zien ook Peter van Bennekom en Harry Meesters van de Ankeveense IJsclub. Woensdag varen zij in een bootje om te controleren wat er nog moet gebeuren voor het geval het binnenkort gaat vriezen. "Riet langs de kant of een bramenstruik die het water in groeit, dat moet allemaal weg. Zo kan het ijs zich goed hechten aan de kant," legt Peter uit.

Door slimme innovaties wordt het mogelijk om sneller het ijs op te gaan, zelfs als er weinig water is of het minder streng vriest dan vroeger. "Bij verenigingen in Winterswijk of De Lier zie je dat ze vaak de eerste natuurijsmarathons van het seizoen organiseren," vertelt Trouw. "Daar kunnen ze bijvoorbeeld met goed isoleren en het blijven opspuiten van de baan mooie dingen."

Toch blijft de overdracht van kennis van de oude naar de jonge generatie belangrijk. Peter en Harry zijn daar helemaal mee eens. "Wij kennen elke boom, elke bocht en elk hoekje langs en op de route. Die kennis haal je niet uit een boekje," zegt Harry. "Gelukkig gaan steeds vaker jongere mensen met ons mee om te leren. Maar het zou mooi zijn als het echt weer eens stevig ging vriezen. Dan is het toch makkelijker uit te leggen."