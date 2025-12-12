Volg Hart van Nederland
Nieuwe baas Elfstedentocht: durft hij nog te dromen van "It giet oan!"?

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:03

De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden krijgt een nieuwe voorzitter, maar de grote vraag blijft: komt die mythische tocht ooit nog terug? Wiebe Wieling zwaait na twintig jaar af, zonder dat hij één keer de woorden "It giet oan!" mocht uitspreken. "De kansen worden met klimaatverandering kleiner. Maar er zijn alsnog 32.000 leden. En met een uitschieter in het klimaat kan het nog steeds."

In 2012 leek het bijna zover. "In het noorden was er 25 centimeter ijs, maar in het zuiden maar 7. Dan gaat het niet. We moeten wel al die mensen veilig over het ijs zien te krijgen", blikt Wieling terug. Toch kijkt hij terug op een bijzondere periode vol toewijding. "We hebben plezier gehad, maar natuurlijk was het hartstikke jammer dat het niet doorging."

Hoewel er geen Elfstedentocht werd georganiseerd, zat Wieling niet stil. Hij bracht de organisatie naar deze tijd. Dankzij transponders kunnen deelnemers realtime gevolgd worden, waardoor familie en vrienden thuis precies zien waar iemand rijdt. Een digitale ijs-app vertelt je de actuele ijsdiktes, zodat iedereen kan zien hoe de route ervoor staat. "Alles is in orde op ict-gebied. Maar stempelen, klunen, optijd binnen zijn… dat willen we niet veranderen."

Na talloze lezingen, drukke winters en een wachtlijst die maar blijft groeien, sluit hij zijn periode af. "Ik kijk terug op een fantastische tijd met zoveel leuke ontmoetingen en mensen."

