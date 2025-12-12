Nieuwe baas Elfstedentocht: durft hij nog te dromen van "It giet oan!"?

De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden krijgt een nieuwe voorzitter, maar de grote vraag blijft: komt die mythische tocht ooit nog terug? Wiebe Wieling zwaait na twintig jaar af, zonder dat hij één keer de woorden "It giet oan!" mocht uitspreken. "De kansen worden met klimaatverandering kleiner. Maar er zijn alsnog 32.000 leden. En met een uitschieter in het klimaat kan het nog steeds."

In 2012 leek het bijna zover. "In het noorden was er 25 centimeter ijs, maar in het zuiden maar 7. Dan gaat het niet. We moeten wel al die mensen veilig over het ijs zien te krijgen", blikt Wieling terug. Toch kijkt hij terug op een bijzondere periode vol toewijding. "We hebben plezier gehad, maar natuurlijk was het hartstikke jammer dat het niet doorging."

Hoewel er geen Elfstedentocht werd georganiseerd, zat Wieling niet stil. Hij bracht de organisatie naar deze tijd. Dankzij transponders kunnen deelnemers realtime gevolgd worden, waardoor familie en vrienden thuis precies zien waar iemand rijdt. Een digitale ijs-app vertelt je de actuele ijsdiktes, zodat iedereen kan zien hoe de route ervoor staat. "Alles is in orde op ict-gebied. Maar stempelen, klunen, optijd binnen zijn… dat willen we niet veranderen."

Na talloze lezingen, drukke winters en een wachtlijst die maar blijft groeien, sluit hij zijn periode af. "Ik kijk terug op een fantastische tijd met zoveel leuke ontmoetingen en mensen."

Jan Bakker is de opvolger: krijgt híj ooit de eer?

Jan Bakker, Fries én voormalig marathonschaatser, neemt het stokje over. "Ik ben heel trots dat ik de nieuwe voorzitter mag worden. Mijn doel is niet veel anders dan dat van Wiebe. Diezelfde weg zetten wij voort." Jan schaatste zelf de (voorlopig laatste) tocht in 1997 en eindigde als 20e. "Misschien wel de mooiste dag van mijn leven."

Hij weet dat het zwaar is. "We hebben te maken met klimaatverandering, maar ook met extremen. In de zomer wordt het soms heel warm, er kan enorme regenval zijn. En we zouden ook in januari of februari strenge vorst kunnen krijgen."

Mocht het toch ineens genoeg vriezen, staat hij klaar. "Natuurlijk hoop ik de magische woorden een keer te zeggen, en ik ga er ook vanuit."