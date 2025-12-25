Kerstcadeau voor schaatsfans: meerdere natuurijsbanen open

Geluk voor schaatsliefhebbers op eerste kerstdag, want de ijzers kunnen weer uit het vet. Er kan worden geschaatst en de eerste natuurijsbanen zijn geopend. Bij ijsvereniging Hard Gaat-Ie in De Lier waren de eerste schaatsfanaten al vroeg uit de veren. Ook in Zeist heeft de vorst en het werk van vrijwilligers ervoor gezorgd dat schaatsers vanaf 8.30 uur over de baan kunnen rijden.

IJsvereniging Hard Gaat-ie in De Lier schrijft op de website dat ondanks dat de temperaturen niet heel laag zijn, "de heldere nacht voor precies dat beetje magie dat nodig was zorgde". Voorzitter Wim van den Berg: "Ja, en dan maak je ijs."

'Eerste liefde'

Veel schaatsfans kunnen hun geluk niet op en zijn donderdagochtend al vroeg bij de schaatsbaan. "Mijn broer heeft vannacht gesproeid en die dacht dat het wel zou kunnen. Het zit bij ons in de familie. Het is mijn eerste liefde", vertelt een vrouw aan Hart van Nederland.

Bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) zijn landelijk ruim vijfhonderd natuurijsverenigingen aangesloten, waarvan bijna de helft in Friesland. Een woordvoerder van IJsclub Bergum in het Friese Burgum zei dat één nacht vorst niet genoeg is om de baan te openen. Wel hoopt hij dat de ijsbaan vrijdag of zaterdag open kan. IJsbaan Spaltenbrêge in Terwispel is ook niet begaanbaar. Voorzitter Henk de Vries legde uit dat daar minimaal drie nachten met strenge vorst voor nodig zijn.