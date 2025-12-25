Twee derde denkt dat er nooit meer een Elfstedentocht zal plaatsvinden

De temperatuur daalt en dat betekent dat de schaatskoorts stijgt. Toch denken de meeste Nederlanders dat er nooit meer een Elfstedentocht zal plaatsvinden. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland. 64 procent van de 3.321 ondervraagden vreest dat de tocht der tochten nooit meer wordt verreden.

Het is bijna 29 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd geschaatst. Op zaterdag 4 januari 1997 wonnen Henk Angenent en Klasina Seinstra de laatst gehouden 200 kilometer lange schaatstocht op natuurijs. De editie werd bestempeld als zwaar, met gevoelstemperaturen van min 15 graden Celsius en windkracht 5 à 6.

Wiebe Wieling zwaaide deze maand na twintig jaar af als voorzitter van de Elfstedentocht, zonder dat hij één keer de woorden "It giet oan!" mocht uitspreken:

1:55 Kans op Elfstedentocht slinkt: nieuwe voorzitter zet hoop op extreem winterweer

Kwart positief

Hoewel veel Nederlanders zich de tocht der tochten nog goed kunnen herinneren, denkt 64 procent dat het evenement niet meer zal plaatsvinden. 24 procent verwacht dat de Elfstedentocht nog wel gereden wordt. De overige 12 procent zegt geen inschatting te kunnen maken.