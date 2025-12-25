Bijzondere kersttraditie in Assendelft: abseilen in de kerk

Misschien zat jij op Eerste Kerstdag wel met een volle buik aan de kerstdis, stond je jezelf in de keuken uit te sloven voor morgen, of zwijmelde je heerlijk weg bij Love Actually of Home Alone. Nou, in Assendelft deden ze niets van dit alles hoor. Daar pakken ze kerst al jaren helemaal anders aan.

De Odulphuskerk aan de Dorpsstraat gooit namelijk op Eerste Kerstdag traditiegetrouw de kerkdeuren open om te komen abseilen in de hoge klokkentoren. Je leest het goed: abseilen. Van een kerktoren af. Vanaf een hoogte van maar liefst 24 meter gaan deelnemers twee verdiepingen omlaag door een klein gat in de vloer. Voor de kinderen in Assendelft is dit elk jaar weer het hoogtepunt van de feestdagen.

Moeilijker dan velen denken

Volgens Niels Landman, die al jaren betrokken is bij de organisatie, denken sommige kinderen er van tevoren toch iets te makkelijk over. "Die klimmen dan omhoog via de trap en denken: dat doe ik wel even. Maar dan staan ze bij ons boven in de kerktoren en durven ze niet meer. Zomaar naar beneden gaan laten we bijna nooit gebeuren. Wij zien het echt als ons doel om ze, net als de rest, abseilend naar beneden te krijgen. Als het dan lukt: superleuk!"