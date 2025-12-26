Natuurijs dik genoeg voor eerste marathon: hier wordt die vanavond verreden

Het natuurijs is dik genoeg: de eerste marathon van het seizoen kan vrijdagavond, op Tweede Kerstdag, verreden worden. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNSB aan Hart van Nederland na berichtgeving van Schaatsen.nl. Om 18.00 uur klinkt het startschot van een wedstrijd voor vrouwen over tachtig ronden. Rond 19.30 uur beginnen de mannen aan hun race, afhankelijk van de omstandigheden over honderd of 125 ronden.

De marathon vindt plaats op de ijsbaan van WIJV in Winterswijk. Nationaal natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens van de KNSB zegt dat het ijs dik genoeg is: "De ijsvloer is overal dik genoeg, variërend van 3,2 tot 3,7 centimeter", schrijft Schaatsen.nl. "We hebben minimaal 3 centimeter nodig voor een wedstrijd, dus dit is ruimschoots voldoende."

De schaatsen werden op Tweede Kerstdag in alle vroegte al aangetrokken:

1:34 Vroeg op de schaatsbaan: in Doorn is de schaatsbaan al open

Winterswijk opnieuw eerste

Ook vorig jaar had de Winterswijkse club de primeur: op 9 januari 2024 werd daar de eerste natuurijsmarathon verreden. Toen pakte Harm Visser de zege na 101 ronden. Hij versloeg Christian Haasjes en de Nieuw-Zeelander Peter Michael in de sprint. Bij de vrouwen won Marijke Groenewoud na zeventig ronden, voor Esther Kiel en Lianne van Loon.

Groenewoud verschijnt dit keer niet aan de start omdat ze meedoet aan het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf. Of Kiel, die eveneens op de startlijst van het OKT staat, ook verstek laat gaan, is nog onbekend.

Van het idee om de baan vrijdagmorgen alvast open te stellen voor WIJV-leden wordt afgezien. De voorbereidingen op en rond het ijs hebben nu prioriteit. Volgens Muskens is Winterswijk er klaar voor. "De organisatie heeft hier alles goed voor elkaar. Het zal ongetwijfeld een mooi evenement worden."

Andere mogelijke locaties zoals Burgum en Haaksbergen vielen af omdat het ijs daar nog te dun was.