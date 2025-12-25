Schaatskoorts groeit in Nederland, maar natuurijsmarathon blijft onzeker

Nu het de afgelopen nachten flink vriest, stijgt bij veel Nederlanders en ijsmeesters de schaatskoorts. Toch laat een natuurijsmarathon voorlopig nog op zich wachten. Op veel ijsbanen groeit het ijs richting Tweede Kerstdag, maar de magische grens van drie centimeter, het minimum voor een marathon volgens de KNSB, blijft lastig te halen.

Meerdere ijsclubs laten aan Hart van Nederland weten dat ze hard werken om de baan klaar te krijgen voor een nieuwe dag vol schaatsplezier.

Op meerdere plaatsen in Nederland kon er op Eerste Kerstdag al geschaatst worden. In de onderstaande video een glimp van de beelden die we vandaag binnenkregen:

1:24 Heel Nederland schaatst op ijzige Eerste Kerstdag

Nauwkeurig meten

In Winterswijk hopen ze dat die drie centimeter op Tweede Kerstdag of zaterdag bereikt wordt. Als dat lukt, moet de ijsvereniging dit melden bij de KNSB, die vervolgens een beslissing neemt. Lukt het niet op tijd, dan verschuift de hoop naar zaterdag.

Ook in het Friese Bergum wordt nauwkeurig gemeten. Daar lag op Eerste Kerstdag twee centimeter ijs en wordt extra groei verwacht in de nacht. De ijsclub overweegt de baan wel open te stellen voor leden, maar sluit een natuurijsmarathon voorlopig uit. Morgen hopen ze meer duidelijkheid te hebben.

Nog geen vertrouwen voor marathon

In Haaksbergen is het enthousiasme gematigd. Daar ligt zo’n anderhalve centimeter ijs en had de baan veel last van wind. De organisatie verwacht niet dat een marathon haalbaar is, al liggen de voorbereidingen klaar mocht het ijs alsnog snel aangroeien de komende nacht

In Veenoord, Noordlaren en Nieuw-Buinen wordt eveneens hard gewerkt aan het ijs, vooral door te sproeien en bij te gieten. Toch zien deze clubs zichzelf niet als kandidaat voor de eerste natuurijsmarathon. De focus ligt daar op veilig schaatsen voor leden en waar mogelijk ook voor het publiek.

Recreatief schaatsen

Op Tweede Kerstdag kan er naar verwachting wel op verschillende plekken recreatief geschaatst worden. Niet alleen op ondergespoten ijsbanen, maar ook op echt natuurijs. In Friesland, zoals in de Ryptsjerksterpolder, groeit het ijs langzaam dicht.

Toch is het nog geen zekerheid dat schaatsliefhebbers overal terechtkunnen. Ook wordt het per plek oppassen als men probeert een poging te wagen op natuurijs.