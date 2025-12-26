Volg Hart van Nederland
Eerste officiële matige vorst: temperatuur zakt naar -5,5 graden

Extreem weer

Vandaag, 08:12 - Update: 3 uur geleden

Het was een koude nacht, want voor het eerst deze winter kwam het tot matige vorst in De Bilt. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. De temperatuur is gezakt naar -5,5 graden.

In de vorige winter van 2024/2025 moesten we er veel langer op wachten, toen was op 2 februari de eerste matige vorst pas een feit. Gemiddeld gezien is het heel normaal dat het nu voor het eerst voorkomt op het landelijk hoofdstation, aldus De Vries.

Gevoelstemperatuur

Ook op andere plaatsen in het land vroor het matig. In Twente daalde de temperatuur naar -7,5 graden. Voor het gevoel is het overigens veel kouder, want door de vrij stevige wind uit het oosten tot noordoosten ligt de temperatuur onder de -10 graden.

Het is deze hele kerst al koud, want gisteren hadden we de koudste Eerste Kerstdag sinds 1994. De temperatuur bleef in De Bilt de hele dag onder het vriespunt. Daarmee hadden we ook de eerste officiële ijsdag van deze winter te pakken.

Minder koud

De komende dagen wordt het geleidelijk minder koud, want vanuit het noorden stroomt mildere lucht het land in vanaf de Noordzee. Het zonnige weer raken we daardoor wel kwijt, want er komen meer wolkenvelden opzetten. De wind gaat ook in kracht afnemen waardoor de gevoelstemperatuur ook gaat oplopen.

Door Robert de Vries

