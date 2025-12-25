Koudste Eerste Kerstdag in 31 jaar: zeldzame ijsdag genoteerd in De Bilt

Een zeldzaamheid in Nederland, voor het eerst in 31 jaar wordt er weer eens een officiële ijsdag genoteerd op Eerste Kerstdag in De Bilt. "Het leek nog even spannend worden", vertelt meteoroloog Stefan van der Gijze. Rond 14.00 uur liep de temperatuur snel op richting de nul graden. "Het kwik stopte toen bij de -0,2 graden, en dat was dicht bij het nulpunt. Een minimale stijging had het winterse plaatje meteen kunnen verpesten."

Maar het liep anders. Na 14.30 uur zakte de temperatuur opnieuw weg, precies zoals in december vaak gebeurt. Rond 15.20 uur stond de thermometer alweer op -0,7 graden. Daarmee is deze Eerste Kerstdag meteen de koudste in 31 jaar. "De vorige keer dat de temperatuur op Eerste Kerstdag de hele dag onder nul bleef, was in 1994. Toen werd -0,5 graden gemeten", vertelt Van der Gijze verder.

Zeldzaam op Eerste Kerstdag

Het blijft bijzonder: sinds het begin van de metingen in 1901 telde De Bilt slechts tien ijsdagen op Eerste Kerstdag. Gemiddeld komen er in december twee ijsdagen voor, maar door klimaatverandering lukt dat steeds minder vaak. Juist daarom voelt zo’n ouderwets koude kerstdag voor veel mensen bijna nostalgisch.

De laatste keer dat het in Nederland lokaal tot een ijsdag kwam, was op 13 februari van dit jaar. Toen werd het in Hoogeveen de hele dag niet warmer dan -0,5 graden.

De winterpret is nog niet verdwenen. Ook op Tweede Kerstdag houdt het koude weer aan, al wordt het iets minder koud dan tijdens deze uitzonderlijke Eerste Kerstdag. Na de kerstdagen volgt een paar zachtere dagen, waardoor de kans op een nieuwe ijsdag voorlopig klein wordt.

Beeld: Ton de Brabander, Renkum