Op het randje van winter: zware windstoten en snel afkoelende temperaturen

Na een winters einde van de kerstvakantie, met op veel plaatsen sneeuw, start de eerste volle werkweek van het jaar nat, onstuimig en opvallend zacht. Maandagochtend is het al 11 graden, terwijl 6 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. De lucht wordt gedomineerd door bewolking, maar hier en daar laat de zon zich even zien.

Gedurende de dag trekken regengebieden over het land, begeleid door een stevige zuidelijke wind. In de middag neemt de windkracht flink toe en draait naar het westen. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen, die zelfs diep in het binnenland voelbaar zijn. Het KNMI heeft vanwege deze omstandigheden in het hele land code geel afgegeven. Deze waarschuwing blijft van kracht tot in de avond.

Waar en wanneer is code geel van kracht? Zeeland: code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Noord-Brabant : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Limburg : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Zuid-Holland : code geel voor zware windstoten van 12.00 tot 17.00 uur

Noord-Holland : code geel voor zware windstoten van 13.00 tot 17.00 uur

Utrecht : code geel voor zware windstoten van 13.00 tot 17.00 uur

Gelderland: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 18.00 uur

Flevoland : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 18.00 uur

Waddenzee: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 23.00 uur

Friesland : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 19.00 uur

IJsselmeergebied : code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 19.00 uur

Overijsel: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 18.00 uur

Drenthe: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 19.00 uur

Groningen: code geel voor zware windstoten van 15:00 tot 19.00 uur

Waddeneilanden: code geel voor zware windstoten van 14.00 tot 23.00 uur Bron: KNMI. Laatste update: 6 januari 08.06 uur.

Winterse buien

De hoogste temperaturen van 10 tot 13 graden worden in de ochtend bereikt. In de loop van de middag koelt het snel af en kunnen er 's avonds opnieuw winterse buien vallen.

Vanaf dinsdag wordt het kouder, met overdag maxima rond 5 graden. De nachten worden ook kouder, en er is kans op lichte vorst. Af en toe breekt de zon door, maar winterse buien blijven mogelijk, waarbij lokaal sneeuw kan vallen.