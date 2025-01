Maandag code geel vanwege zware windstoten

In heel Nederland geldt maandagmiddag code geel om zware windstoten. Een windveld trekt dan van west naar oost, met windstoten tot 75 kilometer per uur. Bij zee en in het Waddengebied kunnen windvlagen van 90 kilometer per uur voorkomen.

Zondagochtend was Nederland bedekt door een laagje sneeuw. Bekijk de prachtige beelden in de video hierboven.

Het KNMI geeft de weerswaarschuwing vanaf 12.00 uur af voor Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Daarna trekt de wind oostwaarts. In Friesland en Groningen geldt code geel tot 20.00 uur, daarna kleurt het hele land naar verwachting weer groen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP