Bikkels trotseren kou en sneeuw in Survivalrun van Beltrum

Je kunt er niet op trainen, maar je er wel op kleden: de jaarlijkse survivalrun in Beltrum. Meer dan 1.500 deelnemers storten zich in de uitdagende hindernissen vol modder. Maar dit jaar komt er tijdens de 34e editie een extra uitdaging bij: sneeuw en kou.

De deelnemers verzamelen zich al vroeg in het Achterhoekse dorp, want de eerste wedstrijd start rond 09.00 uur. In de centrale hal, waar de lopers zich klaarmaken, is de sneeuw en kou het gesprek van de dag. "Ik vind kou wel lekker, maar het is nu wel heel koud", zegt een deelnemer. Toch geven de atleten zelf toe dat de kou bij de sport hoort.

5:03 Nederland kleurt wit en dat levert prachtige plaatjes op

Voor bikkels, niet voor watjes

Er is al maanden getraind om tientallen hindernissen in de natte weilanden en bouwakkers te trotseren. Zo zijn er verschillende afstanden samengesteld. Spelers kunnen kiezen voor 23, 14 of 7 kilometer als parcours. Maar trainen op deze winterse omstandigheden? "Nee, echt trainen op sneeuw kan niet, maar op afstanden en hinderissen wel. We moeten afwachten hoe het gaat."

Hoe het gaat, dat zie je in bovenstaande video.