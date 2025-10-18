Vallende sterren komende week mogelijk zichtbaar boven Nederland

De komende week kunnen nachtkijkers in Nederland hun geluk niet op: de Orioniden keren terug aan de hemel. Rond 21 oktober bereikt deze jaarlijkse meteorenzwerm zijn hoogtepunt, vertelt weerman Robert de Vries. Ook in de nachten ervoor en erna zijn er al 'vallende sterren' te zien. De lichtstrepen zijn het gevolg van stof en puin dat ooit is achtergelaten door de beroemde komeet Halley.

Het weer werkt deze week niet helemaal mee. Volgens De Vries wordt het "een behoorlijk wisselvallige week met veel storingen en af en toe wat regen". Toch is er hoop: "Tijdens de nachten komen er momenten met opklaringen. Niet ideaal, maar er zijn zeker kansen om vallende sterren te spotten."

De meeste objecten uit de ruimte verbranden in de atmosfeer. Ruimtepuin dat wél de aarde bereikt, wordt een meteoriet genoemd. Afgelopen zomer kon je tijdelijk een flink exemplaar aanraken in Space Expo, voordat het werd geveild aan de hoogste bieder. Hieronder de beelden:

1:25 Wil jij een meteoriet? Je kunt 'm nu kopen

De Orioniden ontstaan wanneer de aarde door een wolk van ruimtestof beweegt. De minuscule deeltjes, afkomstig van komeet Halley, razen met snelheden tot wel 70 kilometer per seconde onze atmosfeer binnen. Daar verbranden ze en laten ze korte lichtflitsen achter. Tijdens het hoogtepunt kun je gemiddeld 10 tot 25 meteoren per uur zien.

Beste plekken om te kijken

Wie de vallende sterren wil bewonderen, moet een donkere plek zoeken, ver weg van straatlantaarns en stadslampen. De Waddeneilanden, de Veluwe en de Markerwadden zijn volgens kenners de beste plekken. De meteoren kunnen overal aan de hemel opduiken, maar lijken vooral uit het sterrenbeeld Orion te komen.