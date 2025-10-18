Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vallende sterren komende week mogelijk zichtbaar boven Nederland

Weerbericht

Vandaag, 11:50 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

De komende week kunnen nachtkijkers in Nederland hun geluk niet op: de Orioniden keren terug aan de hemel. Rond 21 oktober bereikt deze jaarlijkse meteorenzwerm zijn hoogtepunt, vertelt weerman Robert de Vries. Ook in de nachten ervoor en erna zijn er al 'vallende sterren' te zien. De lichtstrepen zijn het gevolg van stof en puin dat ooit is achtergelaten door de beroemde komeet Halley.

Het weer werkt deze week niet helemaal mee. Volgens De Vries wordt het "een behoorlijk wisselvallige week met veel storingen en af en toe wat regen". Toch is er hoop: "Tijdens de nachten komen er momenten met opklaringen. Niet ideaal, maar er zijn zeker kansen om vallende sterren te spotten."

De meeste objecten uit de ruimte verbranden in de atmosfeer. Ruimtepuin dat wél de aarde bereikt, wordt een meteoriet genoemd. Afgelopen zomer kon je tijdelijk een flink exemplaar aanraken in Space Expo, voordat het werd geveild aan de hoogste bieder. Hieronder de beelden:

Wil jij een meteoriet? Je kunt 'm nu kopen
1:25

Wil jij een meteoriet? Je kunt 'm nu kopen

De Orioniden ontstaan wanneer de aarde door een wolk van ruimtestof beweegt. De minuscule deeltjes, afkomstig van komeet Halley, razen met snelheden tot wel 70 kilometer per seconde onze atmosfeer binnen. Daar verbranden ze en laten ze korte lichtflitsen achter. Tijdens het hoogtepunt kun je gemiddeld 10 tot 25 meteoren per uur zien.

Beste plekken om te kijken

Wie de vallende sterren wil bewonderen, moet een donkere plek zoeken, ver weg van straatlantaarns en stadslampen. De Waddeneilanden, de Veluwe en de Markerwadden zijn volgens kenners de beste plekken. De meteoren kunnen overal aan de hemel opduiken, maar lijken vooral uit het sterrenbeeld Orion te komen.

Lees ook

Gigantische meteoriet van 240 kilo te koop: 'Iedereen mag hem aanraken'
Gigantische meteoriet van 240 kilo te koop: 'Iedereen mag hem aanraken'
Uniek: Nederlandse sterrenkundigen zien als eersten 'geboorte van planeet'
Uniek: Nederlandse sterrenkundigen zien als eersten 'geboorte van planeet'
Mysterieuze 'vuurballen' in de lucht boven Nederland: 'Wat komt hier naar beneden?'
Mysterieuze 'vuurballen' in de lucht boven Nederland: 'Wat komt hier naar beneden?'
Zo helpt Nederland onze planeet te redden bij een meteorietinslag
Zo helpt Nederland onze planeet te redden bij een meteorietinslag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.