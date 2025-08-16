Tweede hittegolf van dit jaar na precies vijf dagen voorbij

Na vijf dagen is de tweede officiële hittegolf van dit jaar voorbij. Zaterdag bleef de temperatuur overal onder de 25 graden, waardoor er volgens Weeronline ook lokaal geen sprake meer is van een hittegolf.

In het zuiden van het land hield de hitte wel langer stand. In plaatsen als Maastricht, Gilze-Rijen en Horst steeg de temperatuur zeven dagen achter elkaar tot boven de 25 graden. Op het centrale weerstation van het KNMI in De Bilt bleef de teller steken op vijf dagen, precies het minimum dat nodig is voor een officiële hittegolf.

Steeds vaker hittegolven

Sinds de millenniumwisseling zijn er in ons land al zestien landelijke hittegolven gemeten. Dat is net zo veel als in de hele twintigste eeuw, blijkt uit cijfers van het KNMI. De stijging past in een bredere trend: het wordt in Nederland steeds warmer, en sneller dan het wereldgemiddelde. Afgelopen jaar lag de gemiddelde temperatuur bijna drie graden hoger dan begin vorige eeuw. Dat komt onder meer doordat land sneller opwarmt dan zee.

ANP