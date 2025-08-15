25 graden in De Bilt: zeldzame tweede hittegolf van het jaar een feit

In De Bilt is vrijdag officieel de tweede hittegolf van het jaar begonnen. Rond 10.40 uur tikte het kwik 25,2 graden aan, waarmee aan de voorwaarden voor een hittegolf is voldaan. De afgelopen dagen waren al zomers warm, met op drie dagen zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden.

Volgens meteorologen is dit "zeer bijzonder". Sinds het begin van de metingen in 1901 gebeurde het alleen in de zomers van 1941, 2006, 2018 en 2019 dat er twee officiële hittegolven in één jaar voorkwamen. In totaal is het de 32e officiële hittegolf die in De Bilt is gemeten.

Regionaal kwam het vaker voor dat het weer een hittegolf bereikte. Zo was er woensdag al sprake van een tweede regionale hittegolf in Eindhoven. Vorig jaar bleef een officiële landelijke hittegolf uit, maar werden wel drie regionale hittegolven geregistreerd.

Einde hittegolf in zicht

De officiële hittegolf in De Bilt zal naar verwachting van korte duur zijn. Zaterdag wordt het waarschijnlijk niet warmer dan 22 graden, waardoor de reeks zomerse dagen wordt onderbroken.

Ter vergelijking: de langste officiële hittegolf in Nederland vond plaats in 1975 en duurde maar liefst achttien dagen, van 29 juli tot en met 15 augustus.