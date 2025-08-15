Tweede hittegolf op komst: het blijft flink zomeren in Nederland

Nederland lijkt vrijdag een tweede hittegolf te noteren. Als de temperatuur in De Bilt boven de 25 graden uitkomt, is het officieel zover. En dat lijkt moeiteloos te gaan lukken: in delen van het oosten en zuidoosten kan het zelfs tropisch warm worden.

In de ochtend komt op sommige plekken nog wat lokale mist voor, vooral in het zuidwesten, midden en noordoosten van het land. Maar die trekt snel op. De zon breekt later in de ochtend door de mistbanken heen en ook vrijdag belooft het opnieuw een stralende dag te worden.

De zon krijgt flink de ruimte en daardoor loopt het kwik snel op. "Al vroeg in de ochtend is het op veel plekken al meer dan 20 graden", vertelt meteoroloog Robert de Vries. De wind is zwak tot matig en speelt vrijdag geen grote rol.

Hoofdrol voor de zon

Vrijdagmiddag is de zon de baas, al kunnen er in het binnenland wat stapelwolken ontstaan. Tegen het einde van de dag trekken er langs de Waddenkust wat wolkenvelden binnen. In het noordwesten blijft het met zo'n 25 graden zomers warm, maar in het oosten en zuidoosten stijgt het kwik nog verder.

In de avond en nacht naar zaterdag komen er vanuit zee wolkenvelden het land binnen. In het zuiden en zuidoosten zijn eerst nog opklaringen zichtbaar. De temperatuur daalt geleidelijk naar zo'n 15 tot 17 graden. Aan de kust staat een vrij krachtige wind, terwijl het landinwaarts rustiger blijft.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Dipje in het weekend

Het weekend begint grijs, met vooral in het zuidoosten kans op wat lichte regen of gespetter. In de loop van de dag laat de zon zich weer vaker zien. De temperaturen lopen uiteen van zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. Zodra de temperatuur in De Bilt onder de 25 graden blijft, eindigt de hittegolf.

Ook zondag blijft het overwegend droog. De zon laat zich geregeld zien en het wordt gemiddeld 21 graden. In het oosten en zuidoosten kan het kwik opnieuw iets hoger uitvallen.

Het zomert volgende week verder

Begin volgende week draait de wind naar het noordoosten en wordt er warmere lucht aangevoerd. Daarmee is de zomer voorlopig nog niet voorbij. We kunnen opnieuw rekenen op temperaturen boven de 25 graden. Op dinsdag kan het zelfs 27 graden worden en speelt de zon weer de hoofdrol in het weerbeeld.