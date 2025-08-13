Terug

Tropische hitte in Eindhoven: tweede regionale hittegolf is een feit

Extreem weer

Vandaag, 13:31

In Eindhoven heeft de thermometer woensdag de 30 graden gepasseerd. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van dit jaar officieel een feit. Om 13.00 uur werd in de stad 30,3 graden gemeten. Ook in andere delen van Zuid- en Oost-Nederland is het kwik gestegen tot boven de 30 graden.

Een hittegolf wordt regionaal gemeten wanneer het vijf dagen op rij minstens 25 graden is, waarvan er drie tropisch warm moeten zijn met temperaturen boven de 30 graden. In Eindhoven is aan die voorwaarden voldaan.

Of er ook sprake zal zijn van een landelijke, officiële hittegolf, wordt bepaald in De Bilt. Alleen als daar dezelfde temperatuurreeks wordt behaald, kan het predicaat ‘officiële hittegolf’ worden toegekend. Mogelijk wordt het vrijdag in De Bilt warm genoeg voor een landelijke hittegolf.

Eerste hittegolf

Eindhoven had begin vorige maand ook al een regionale hittegolf, de eerste sinds september 2023. Ook in onder meer het Limburgse Arcen, Ell en Maastricht, en in het Brabantse Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel kwam het tot een regionale hittegolf. Op 2 juli was er ook sprake van een officiële hittegolf.

De huidige warme periode volgt op een hete zomer waarin het weerbeeld soms grillig was, met zowel felle regenbuien als zonnige dagen. In verschillende delen van het land ligt de temperatuur nu dicht bij de tropische grens.

Nationaal Hitteplan

Dinsdag is het Nationaal Hitteplan van kracht geworden. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn met de hitte. Drink voldoende water en zoek de schaduw op om oververhitting te voorkomen.

Volgens meteorologen kan de warmte nog enkele dagen aanhouden, maar wordt het komend weekend mogelijk iets koeler.

Hart van Nederland / ANP

