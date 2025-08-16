Terug

Komende dagen minder warm, maar zomer geeft zich nog niet gewonnen

Weerbericht

Vandaag, 08:44

Na de zomerse warmte van de afgelopen dagen verandert het weerbeeld dit weekend. Zaterdag begint grijs en licht wisselvallig, maar later komt de zon vaker tevoorschijn. Begin volgende week keert de warmte alweer terug, al lijkt het daarna weer af te koelen.

Zaterdagochtend is er veel bewolking en lokaal is een spatje motregen niet uitgesloten. In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Het kwik loopt dan op naar 20 à 21 graden in het noorden. In het oosten en zuidoosten kan het nog 25 à 26 graden worden. Zodra het kwik in De Bilt niet meer boven de 25 graden komt, is de landelijke hittegolf ook weer voorbij.

Ramen open

Wil je de zomerwarmte kwijt uit je huis, dan is het goed om komende nacht je ramen open te zetten. De temperaturen liggen dan zo tussen de 9 tot 14 graden. 

Zondag is het ook droog met geregeld zon, vooral in het zuiden. Met zo’n 20 tot 23 graden doen de temperaturen nog een stapje terug. In het oosten en zuidoosten hebben we de hoogste temperaturen.

Begin volgende week draait de wind naar het noordoosten en wordt het ook weer warmer. Het kwik komt boven de 25 graden, dinsdag lokaal mogelijk zelfs weer tropische waarden. De zomer geeft dus voorlopig nog niet op. Daarna lijkt het wel weer koeler te worden.

