Natte week op komst: fikse buien en onweer verwacht

Het belooft een natte week te worden, met vooral in de eerste helft van de week fikse regen- en onweersbuien. Er is wel wat ruimte voor de zon maar in de loop van de week krijgen de wolken de overhand.

Maandagochtend trekken er enkele wolkenvelden over, maar verder zijn er brede opklaringen. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken en kan er ook een bui overtrekken. In de middag schijnt de zon geregeld, waardoor de temperatuur snel oploopt. Het wordt 24 graden bij zee tot 29 graden in het oosten.

Code geel

In de namiddag kunnen er wat pittige buien vallen met onweer, hagel en windstoten. Vanwege de grote hoeveelheid regen is er door het KNMI vanaf 16.00 uur code geel afgegeven voor het oosten van het land.

Dinsdag trekken er opnieuw buien over het land, al zijn ze minder extreem dan maandag. De zon komt een stuk minder tevoorschijn. Het wordt nog wel zo’n 22 tot 25 graden.

Woensdag neemt de temperatuur verder af en wordt het zo’n 21 graden. Het lijkt een grijze dag te gaan worden met buien en er is nauwelijks ruimte voor de zon. Vanuit het westen klaart het later op de dag op.

Donderdag lijkt droger te worden, maar de rest van de week blijft nog onzeker.