Code geel in deel van land om stevige onweersbuien: zo laat gaat het los

Na een paar zonnige dagen staat er maandag ander weer voor de deur. De kans op buien neemt toe, en met name het noorden en oosten kan rekenen op stevige onweersbuien. Het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven voor een deel van het land.

Bij de buien kan zware regen plaatselijk voor schade en overlast zorgen zoals ondergelopen kelders, tunnels en wegen. Ook kunnen er zeer plaatselijk windstoten voorkomen die voor buitenactiviteiten en verkeer hinderlijk zijn.

Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen vallen, plaatselijk meer dan 30 millimeter per uur. Ook zijn windstoten tot 70 kilometer per uur en hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk. In de loop van de avond verdwijnen de onweersbuien.