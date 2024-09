ZIEN: Deelnemers worden van metershoge glijbaan gelanceerd bij NK Buikglijden

Het was er een prachtige dag voor: het NK Buikglijden in Reutum (Overijssel). Deelnemers roetsjen vanaf een metershoge glijbaan hard naar beneden, worden gelanceerd en eindigen met een dikke plons in het water.

In het dorp hebben ze de oude traditie van buikglijden na twintig jaar afwezigheid nieuw leven ingeblazen. Aan het evenement deden zaterdag zeventig deelnemers mee. En dat zag er spectaculair uit, zoals je op bovenstaande video kunt zien.