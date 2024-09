Tropische temperaturen op eerste dag meteorologische herfst

De meteorologische herfst begint zondag met tropische temperaturen. Het is zelfs mogelijk dat het datumrecord van 1 september wordt verbroken. In De Bilt moet het 28,4 graden worden om het oude record te overtreffen, en met de verwachte tropische temperaturen zou dat zomaar kunnen gebeuren.

In de ochtend is het al vrij warm met temperaturen tussen de 20 en 23 graden, meldt meteoroloog Robert de Vries. In de middag stijgt de temperatuur verder, met in het noorden waarden van 25 tot 26 graden. In het zuiden is er meer bewolking, maar ook een grotere kans op tropische temperaturen. Daar kan het namelijk 30 tot 31 graden worden.

Windkracht 5

In de ochtend staat er een matige oostelijke wind, minder krachtig dan zaterdag. Langs de kust en de Waddeneilanden waait het krachtig met windkracht 5, wat ook in de middag geldt. In het westen neemt gedurende de dag de bewolking toe, en in het zuidwesten is er kans op een kleine bui.

Komende week wordt het minder warm, maar blijven de temperaturen boven het gemiddelde voor begin september. Wel is er dinsdag, woensdag en donderdag kans op een enkele bui.