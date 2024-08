Haal de paraplu maar uit de kast: ook woensdag flinke buien

Na het noodweer van dinsdagavond- en nacht, kunnen we ons ook woensdag opmaken voor buien. Vanuit het zuiden trekken die over ons land. En dat kan gepaard gaan met een flinke klap onweer.

De buien zullen vanmiddag over ons land trekken, met name in het noordoosten, aldus weervrouw Laura Osinga. Ook in de rest van het land is er kans op (onweers)buien. Deze buien kunnen gepaard gaan met windstoten, veel regen en hagel. De kans op deze buien is het grootst in de westelijke helft van het land.

Zomers weer pas na het weekend terug

Later in de middag klaart het vanuit het westen op en stijgen de temperaturen in het oosten. Donderdag zullen de temperaturen in het hele land hoger zijn, maar blijft het wel bewolkt. Ook vrijdag zal de zon zich niet zo vaak laten zien, pas na het weekend zal het weer gaan opklaren en kunnen we ons weer opmaken voor aangenamere temperaturen.

