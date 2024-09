Deze week drukke avondspitsen verwacht door nat herfstweer

Door de buien die deze week over Nederland trekken en de stevige wind, kunnen de avondspitsen drukker zijn dan normaal. Dat meldt Weeronline. Volgens de weervoorspellingsdienst kan dat betekenen dat automobilisten hier maandagavond al last van krijgen.

Ook dinsdag krijgen we te maken met herfstweer als een groot regengebied over het land trekt en het op veel plekken tijdens de avondspits regent. "Vooral in de Randstad kan het flink doorplenzen en dat zal ongetwijfeld extra vertraging opleveren", aldus Weeronline

Ook woensdag en donderdag wordt tijdens de spitsen regen verwacht, waarbij de meeste buien in de kustgebieden lijken te vallen.

Deze week gaat ook de temperatuur omlaag. Maandag is het nog 19 tot 21 graden, maar woensdag en donderdag komt het kwik op veel plaatsen amper boven de 14 graden uit. Ook 's nachts wordt het kouder: in de nacht van donderdag op vrijdag wordt het in het binnenland lokaal niet warmer dan 5 of 6 graden.

ANP