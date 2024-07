Rijkswaterstaat waarschuwt voor maandenlange hinder op A15 tussen Ridderkerk en Deil

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor aanzienlijke hinder en langdurige afsluitingen op de A15 tussen Ridderkerk en Deil. De werkzaamheden beginnen vrijdagavond en duren naar verwachting tot 28 oktober.

Het asfalt wordt in verschillende fases vernieuwd, wat betekent dat de weg meerdere keren afgesloten zal zijn. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur.

Thuiswerken

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om tijdens de werkzaamheden niet aan te sluiten in de file en thuis te werken of alternatief vervoer te overwegen, zoals het openbaar vervoer.

Er wordt zowel doordeweeks als in het weekend gewerkt. De weekafsluitingen beginnen vrijdagavond met een week lang werkzaamheden tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Deil. Tot en met donderdag 22 augustus zullen er verdere werkzaamheden en afsluitingen plaatsvinden. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg altijd in één rijrichting open, terwijl er in de andere rijrichting gewerkt wordt. Na de weekafsluitingen zal de A15 nog verschillende weekenden afgesloten zijn.