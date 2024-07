Bestuurder raakt gewond bij eenzijdig ongeluk: slachtoffer moest gereanimeerd worden

Een persoon is dinsdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongelukje in Breda. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Kadijk in het noorden van de Brabantse stad. Volgens regionale media is het slachtoffer ruim een uur gereanimeerd. Vervolgens is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.

Het gaat volgens de hulpdiensten om een eenzijdig ongeluk. Vermoedelijk werd de bestuurder onwel en kwam tegen een boom tot stilstand. Het moet een flinke klap zijn geweest, de boom ligt bijna op de weg. Deze wordt later omgezaagd en opgeruimd.

Veel hulpdiensten

Naast politie, brandweer en de ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. De zwaar beschadigde auto is inmiddels meegenomen door een berger.

Door het ongeluk ontstond er een korte file, inmiddels is de weg weer vrij.