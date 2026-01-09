Code oranje in noorden, sneeuw en gladheid breiden later uit

In de noordelijke provincies geldt vrijdagochtend code oranje vanwege sneeuwjacht en gladheid. In deze regio valt sneeuw en plaatselijk ook ijsregen. In combinatie met een stevige oostenwind kan de sneeuw gaan verstuiven. Dat zorgt voor gladde wegen.

In het midden en zuiden van het land is het bewolkt en valt vooral regen. De temperatuur ligt daar tussen de 2 en 6 graden. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig tot hard, met kracht 3 tot 7. In Zeeland is de wind tijdelijk noordelijk, in Limburg juist zuidwestelijk.

Gladheid in hele land

Vrijdagmiddag schuift koude lucht vanuit het noordoosten verder het land in. In de loop van de middag gaat de neerslag in het midden van het land over in sneeuw. De wind blijft daarbij duidelijk aanwezig.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag houdt de gladheid aan en krijgt heel Nederland ermee te maken. Op de Wadden ligt de temperatuur rond het vriespunt, in het binnenland kan het afkoelen tot -4 graden. Het blijft bewolkt en er valt op veel plaatsen nog lichte sneeuw. In het westen van Zeeland is ook natte sneeuw mogelijk. Later in de nacht wordt het vanuit het noorden droger.

Nachtelijke temperaturen tot -15

Zaterdag trekt de sneeuw weg en breekt de zon geregeld door. Het blijft wel koud, want op de meeste plaatsen komt de temperatuur niet boven het vriespunt uit. De wind neemt iets af, maar blijft matig tot vrij krachtig uit oost tot noordoost.

In de nacht naar zondag zijn er brede opklaringen en koelt het flink af. Op veel plekken gaat het matig tot streng vriezen. In het oosten en noordoosten kan de temperatuur lokaal dalen tot -15 graden boven de sneeuw. Zondag overdag blijft het droog en zonnig, met aanhoudende vorst.

Maandag volgt vanuit het westen een nieuwe aanval van zachte lucht. Dat gaat gepaard met sneeuw en mogelijk ijzel, waarschijnlijk tijdens de ochtendspits. Daarna loopt de temperatuur op tot boven het vriespunt en gaat de neerslag over in regen.