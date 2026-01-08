Volg Hart van Nederland
Op pad met fotografen in winter wonderland: zo maak je het mooiste sneeuwkiekje

Vandaag, 15:02 - Update: 11 minuten geleden

Het winterse weer zorgt deze week voor een mooi landschap in Nederland. Bomen, gras en weilanden kleuren al dagen wit. Daardoor springen andere kleuren in het bos of op het platteland er nog beter uit. En dat betekent voor fotografen maar één ding: agenda vrijmaken en op pad gaan.

Vorige week ging het hart van landschapsfotograaf Bas Meelker sneller kloppen toen hij hoorde dat het ging sneeuwen. Hij maakte meteen zijn agenda leeg en ging op pad. Zo bezocht hij donderdagochtend Hoogblokland, waar hij bij een weiland landschapsfoto’s maakte. "Dit is waar je het voor doet. Sneeuw transformeert het landschap tot iets magisch."

Ultieme foto

Op de knieën in de sneeuw en met zijn camera in de hand probeert hij het mooiste sneeuwplaatje vast te leggen. Hij weet precies hoe hij het zou willen hebben: "De ultieme foto voor mij is een sneeuwfoto met een hele mooie lucht, bijvoorbeeld een avondrode lucht, mooie structuur in de sneeuw en een mooie ree of twee zwanen in beeld. Dat zijn voor mij de foto’s waar je van droomt."

Toch kan het maken van een sneeuwkiekje een hele uitdaging zijn. "Sneeuw is heel fel en wit. Dat betekent dat je technisch gezien, om een goede foto te maken, je foto soms iets lichter moet belichten. Dat klinkt misschien raar, maar vaak zie je dat sneeuwfoto’s te donker en te grijs worden. In dit soort omstandigheden moet je wel weten wat je doet."

IJsvogel

Zo’n dertig kilometer verderop stond hobbyfotograaf Lies Bakker in Bunnik geduldig te wachten op haar ultieme kiekje: een sneeuwfoto van een ijsvogel. "Die is lastig te spotten. Vorig weekend lukte het mij om de vogel te fotograferen. Ik fotografeer ze vaker, maar ik had hem nog niet in de sneeuw kunnen vastleggen", legt ze uit. "Dat was echt een genietmomentje. IJsvogels zijn snel, dus moeilijk vast te leggen."

Volgens haar was het pure toeval dat ze de vogel kon vastleggen in de sneeuw. "Ik hoorde hem al op de plek waar ik was. Ik zag hem ineens, pakte mijn toestel, maakte de foto en hij was alweer weg. Het was maar een split second. Dat was echt een geluksmomentje. Dat voelt euforisch. Je gaat daarna naar huis om op de computer te kijken hoe het plaatje eruitziet. Ik ben aardig tevreden."

Door Redactie Hart van Nederland

