Lente 2025: toch geen zon- en droogterecords door natte week, 30 mm regen verwacht

Even leek het erop dat de lente van 2025 de zonnigste en droogste zou worden sinds het begin van de metingen. 21 mei was het neerslagtekort niet eerder zo groot op die datum. Maar het weer sloeg om, en de komende week blijft het wisselvallig. Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne verwacht ruim 30 millimeter regen, een welkome opsteker voor de natuur.

Vakantiegangers die hoopten op een zonnig en warm Hemelvaartsweekend, moeten het dit jaar zonder doen. Vooral dinsdag, woensdag en donderdag zijn er flinke buien en is er weinig ruimte voor de zon. Met zo’n 18 graden is het niet koud, maar een stevige zuidwestenwind zorgt wel voor frisse momenten.

Toch zijn er ook positieve kanten. Maandag blijft het op veel plaatsen droog en schijnt de zon vaak, vooral in het westen. Ook volgend weekend ziet er beter uit: vrijdag breekt de zon vaker door en zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt dan op naar 20 tot lokaal 25 graden. Wel is er zondag alweer kans op nieuwe buien.

Drie volle emmers water

Voor boeren is de regen een zegen. Jonge gewassen dreigden uit te drogen en ook het gras kleurt op steeds meer plekken geel, iets wat in mei ongebruikelijk is. Tot nu toe viel er in mei slechts 11 millimeter regen. Slechts twee jaren waren nog droger sinds het begin van de metingen.

Volgens de huidige weermodellen valt er de komende week echter ruim 30 millimeter regen bij. Dat staat gelijk aan drie volle emmers water per vierkante meter. Dit is precies wat de natuur nu hard nodig heeft.

Geen records meer dit voorjaar

Door de regen vallen de potentiële records dit voorjaar in het water. De meteorologische lente loopt van 1 maart tot 1 juni. Tot nu toe viel er 46 millimeter regen, terwijl het record 52,2 millimeter uit 2011 bedraagt. Met de verwachte regen erbij komt het totaal uit op zo’n 77 millimeter, wat een zevende plek betekent in de lijst van droogste lentes sinds 1870.

Ook het zonrecord lijkt buiten bereik. Met 755 zonuren is deze lente nu de op één na zonnigste in ruim honderd jaar. Het record staat op naam van 2020 met 805,4 zonuren. Komende week komt daar nog ongeveer 34 uur zon bij. Daarmee komt het totaal uit op 789 zonuren. Geen nieuw record, maar wel ruim boven de derde plek, die ook in 2020 werd behaald met 730,5 zonuren. Een opmerkelijke prestatie blijft het dus.