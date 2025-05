Moeder Natuur trakteert moeders op zomerse Moederdag

Moederdag start dit jaar met een stralend cadeau van moeder natuur: zon en warmte. In grote delen van het land is het halverwege de ochtend al boven de 15 graden, en in de middag loopt de temperatuur zelfs op tot 24 graden. In het zuiden tikt de thermometer lokaal de zomerse 25 graden aan. Een enkel ochtendneveltje verdwijnt snel onder invloed van de felle zon.

In het oosten en noordoosten kunnen eind van de ochtend wel wat stapelwolken ontstaan, maar ook daar blijft het zonnig en droog. De wind waait matig vanuit het oosten. De droge periode houdt daarmee onverminderd aan en de neerslag blijft voorlopig uit.

Vanavond verdwijnen de stapelwolken weer en wordt het opnieuw helder. Met temperaturen tussen de 17 en 22 graden blijft het tot laat in de avond aangenaam. Tijdens de nacht daalt het kwik naar 7 tot 13 graden, met een heldere hemel in het vooruitzicht.

Volgende week ook zonnig en droog weer

Ook komende week hoeven zonliefhebbers zich geen zorgen te maken. Het blijft droog, zonnig en warm. Maandag kan het in het zuiden opnieuw zomers aanvoelen, en ook dinsdag laat de zon zich volop zien. Pas later in de week schuift er wat meer bewolking het land in.

Woensdag draait de wind iets meer naar het noorden, waardoor koelere lucht ons land bereikt. Toch wordt het dan nog altijd 18 tot 23 graden: prima lenteweer dus, al neemt de extreme droogte wel met de dag toe.

Volgens de huidige verwachtingen blijft regen voorlopig uit tot de laatste week van mei. Dat maakt de situatie voor boeren, natuurgebieden en waterbeheerders steeds nijpender.