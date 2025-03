Lentezon zorgt voor record: officieel de warmste 7 maart ooit gemeten

Vrijdagmiddag om 14.10 uur liep de temperatuur in De Bilt op tot 18,1 graden. Daarmee is het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne officieel de warmste 7 maart sinds 1901. Het oude record was 17,7 graden in 1991. Op andere plekken is het nog warmer, met 19,2 graden in Arcen. Niet eerder was het op deze datum zo warm in ons land.

Het jaar 2025 telt al vier officiële warmterecords. Op 21 februari werd ook al een maximumrecord neergezet met 17,9 graden. Niet eerder was het zo vroeg in het voorjaar zo zacht. Verder bleef het op 21 en 24 februari ’s nachts recordwarm bij het KNMI in De Bilt. Kouderecords zijn nog niet gemeten.

Even leek ook de barrière van 20 graden gehaald te gaan worden, maar dat is dus uiteindelijk nergens in het land gelukt. Volgens Huirne is er zaterdag wederom een grote kans dat het kwik de 20 gaat aantikken.

Veel vaker warmterecords dan kouderecords

Vorig jaar was het een komen en gaan van warmterecords. Als alle datumrecords uit 2024 van De Bilt bij elkaar worden opgeteld (minimum- en maximumtemperaturen), komt het totaal aantal warmterecords uit op 24, tegenover 0 kouderecords. Alleen het jaar 2015 telt meer warmterecords, namelijk 26.

Deze eeuw telt jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet opwarmend klimaat zou deze verhouding gelijk moeten zijn.

Nog meer records

De kans is groot dat er in De Bilt nog een of twee records gaan komen dit weekend. Op 8 maart 2014 werd het bij het KNMI 16,0 graden. Dit officiële record kan zaterdag met maar liefst 4 graden worden aangescherpt.

Zondag staat het warmterecord ook op 2014, maar is het wel een stuk scherper. Zo werd het 19,5 graden in De Bilt. Het is niet uitgesloten dat ook dit record wordt aangescherpt. Maandag blijft het lenteweer met 16 graden, maar worden er geen records meer verbroken.

Daarna draait de wind naar de koude noordhoek en stroomt lucht uit de poolstreken naar ons land. Dat gaan we merken, want het wordt nog maar 8 graden en de vorst in de nachten keert terug. Ook krijgen we een paar maartse buien.