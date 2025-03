Bijzonder warme lentedag: vandaag mogelijk eerste 20 graden

Nederland krijgt vrijdag te maken met uitzonderlijk warm weer. In het zuidoosten kan het 20 graden worden, terwijl het elders in het land ook opvallend zacht blijft. Het warme lenteweer houdt het weekend aan, met zaterdag mogelijk 21 graden. Maar vanaf dinsdag slaat het om: een koude noordenwind brengt temperaturen omlaag naar 8 graden, met kans op nachtvorst, hagel en natte sneeuw.

De ochtend begint zonnig, al kan wat sluierbewolking en Saharastof voor een bijzondere zonsopkomst zorgen. Vrijdagmiddag loopt de temperatuur op tot 20 graden in het zuidoosten, terwijl het elders ook warm blijft. Alleen aan de Noordzeekust en rond het IJsselmeer is het frisser. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is matig van kracht.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag blijft het helder en neemt de wind af. De temperatuur daalt naar 0 tot 5 graden, met iets hogere waarden direct aan zee.

Weekend blijft zonnig, daarna kou-inval

Het warme lenteweer houdt nog even aan. Zaterdag kan het zelfs 21 graden worden in het zuidoosten. Ook zondag blijft het warm met 18 tot 21 graden, al is het in het Waddengebied een stuk frisser.

Maandag begint mogelijk grijs met dichte mist en lage bewolking. In de loop van de ochtend trekt dit weg en in de middag schijnt de zon volop. Langs de westkust draait de wind, waardoor het daar afkoelt naar 11 graden. Op de Wadden wordt het niet warmer dan 8 graden.

Kou en zelfs natte sneeuw

Vanaf dinsdag is het gedaan met de lenteachtige temperaturen. Koude lucht stroomt vanuit het noorden het land in, waardoor het overdag nog maar 8 graden wordt. 's Nachts kan het weer gaan vriezen en er vallen maartse buien met hagel en natte sneeuw. De winterjas kan dus weer uit de kast!