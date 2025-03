Zonrecord op komst? Maart begint uitzonderlijk zonnig

Houd die zonnebril maar alvast bij de hand, want begin maart doet zijn best om een zonrecord te verbreken. Tot maandag schijnt de zon namelijk volop, en daardoor is het goed mogelijk dat de eerste decade (1-10 maart) recordzonnig zal verlopen. Het huidige record van 89 zonuren staat op naam van 2022. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne stijgt de temperatuur dankzij de maartzon flink en kan het lokaal zelfs 20 graden worden!

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Dankzij een hogedrukgebied boven onze regio is het al dagen zonnig, en dat blijft nog wel even zo. Met een naar het zuiden draaiende wind wordt vanaf woensdag bovendien uitzonderlijk zachte lucht aangevoerd. Heerlijk weer dus voor buitenactiviteiten! Terwijl de nachten koud blijven, met minima rond het vriespunt, loopt de temperatuur overdag flink op.

Lenteachtig weer

Woensdag wordt het op grote schaal al lenteachtig, met volop zon en aangename temperaturen rond de 15 graden. Omdat er weinig wind uit het zuiden staat, voelt het nog wat warmer aan. Alleen nabij het koude water van het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee blijft het met zo’n 10 graden een stuk frisser.

Richting 20 graden

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag blijft het prachtig lenteweer, met oplopende temperaturen van 16 tot 19 graden. Het is niet uitgesloten dat zaterdag voor het eerst de 20 graden wordt aangetikt, wat dan ook een zeer vroege eerste lokale warme dag zou betekenen. Ook kunnen, net als op 21 februari, datumwarmterecords sneuvelen.

Zonrecord in zicht

De kans is groot dat de eerste tien dagen van maart recordzonnig gaan verlopen. Op 1 maart scheen de zon gemiddeld over het land zo'n drie uur, maar de afgelopen drie dagen was dat al tien uur. Ook de komende vijf dagen schijnt de zon dagelijks het maximale aantal van ruim tien uren. Soms hangt er wat sluierbewolking, maar die belemmert de zon nauwelijks.

Pas op maandag 10 maart verschijnen er meer wolkenvelden. Toch is de zon volgens de huidige berekeningen ook dan nog zo’n zes uur te zien. Daarmee lijkt het totaal op net geen 90 zonuren uit te komen.

Het huidige record staat op 89,3 zonuren in 2022. Op de tweede plaats staat 1976, met gemiddeld 72,4 zonuren in de eerste tien dagen van maart.