Mistige start van de week, maar warm lenteweer is in aantocht

Het KNMI heeft maandagochtend code geel afgegeven voor dichte mist in meerdere delen van het land. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Limburg. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist, waarna de zon doorbreekt en Nederland een reeks warme lentedagen tegemoet gaat.

In de tweede helft van de ochtend lost de mist op en komt de zon overal tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar zo'n 11 graden, al blijft het langs de kust wat frisser door wolkenflarden vanaf zee. De wind blijft zwak, waardoor het buiten aangenaam aanvoelt.

Komende nacht wordt het helder en kan opnieuw dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt flink, met minima tussen de -1 en -5 graden. Alleen direct aan zee blijft het net boven het vriespunt.

Warme lentedagen in aantocht

Dinsdag begint op sommige plekken opnieuw mistig, maar al snel maakt het ochtendgrijs plaats voor volop zon. Het wordt 10 tot 13 graden, met iets koelere temperaturen aan de kust.

Vanaf woensdag wordt het warmer, met maxima van 13 tot 15 graden. Vanaf donderdag draait de wind naar het zuiden en stroomt warme lucht het land binnen. Dit zorgt voor dagenlang zonnig lenteweer met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag, met mogelijk 20 graden, wat de eerste officiële warme dag van het jaar kan worden.