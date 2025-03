Prachtige lentedag voor de boeg en een nóg beter vooruitzicht

Het wordt vandaag opnieuw droog en zonnig lenteweer. Na een koude nacht met lokaal nog lichte vorst, wordt het met veel zonneschijn opnieuw een graadje warmer. Vanuit het zuiden trekken wel wat meer wolkenvelden het land binnen, maar daar heeft de zon eigenlijk weinig last van.

Vanmiddag loopt de temperatuur landinwaarts op naar 15 graden in het noorden tot lokaal zelfs 18 graden in het zuiden. Vlak bij zee en rondom het IJsselmeer is het wat frisser, maar maakt de zon veel goed. De wind speelt met windkracht 3 bijna geen rol.

Dit weekend ook droog, zonnig en hogere temperaturen

Vrijdag en in het weekend blijft het rustig en droog lenteweer met veel ruimte voor de zon en middagtemperaturen die plaatselijk oplopen richting de 20 graden.

Begin volgende week neemt de bewolking toe en kan er ook weer eens wat regen vallen. Vanaf dinsdag wordt het merkbaar kouder, met overdag maxima rond 7 graden en een toenemende kans op nachtvorst.