Op deze plekken zie je de komende nachten de meeste vallende sterren

In de nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag zijn er veel meer vallende sterren dan gebruikelijk. Dit komt door de meteorenzwerm Geminiden, die jaarlijks rond deze tijd onze aarde passeert. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne maakt het oosten vrijdagavond de grootste kans. Daar kunnen in een uur zo’n 34 vallende sterren worden gespot.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er ook al meer vallende sterren dan normaal. Het hoogtepunt is vrijdagochtend rond 6.30 uur. Als het dan helder is, kun je in westelijke richting schuin omhoogkijken om de vallende sterren te zien.

Het is in de nacht van donderdag op vrijdag echter vrijwel overal bewolkt. Alleen in Zuid-Limburg kan het opklaren. Als je van plan bent om daar in de vroege ochtend te kijken, trek dan warme kleren aan. De temperatuur ligt rond -1 graad. Toch is het zeker de moeite waard om de kou te trotseren, want er zijn wel 30 vallende sterren per uur te zien.

Elke 2 minuten

De opklaringen boven Limburg breiden zich vrijdag langzaam uit in noordwestelijke richting. Waarschijnlijk breekt overdag ook in het oosten de zon door en mogelijk ook in het midden van het land. De weermodellen verschillen echter over waar de grens van zon en bewolking precies komt te liggen. In het noorden en westen blijft het de hele dag bewolkt, en dat geldt ook voor de avond en de nacht naar zaterdag. Daar dus geen vallende sterren.

In het oosten en zuidoosten blijft het, als het vrijdagmiddag opklaart, ook in de avond nog een tijdje helder. Wie vallende sterren wil spotten, moet dan schuin omhoog naar het oosten kijken. Kleed je warm aan, want het gaat op veel plekken licht vriezen. Het beste moment om de sterren te zien is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.00 uur. Het aantal zichtbare vallende sterren ligt dan tussen de 28 en 39 per uur. Als je goed oplet, kun je dus elke 2 minuten een vallende ster zien. Ook in de avond zijn er al veel vallende sterren zichtbaar. In de tweede helft van de nacht raakt het bewolkt en neemt de kans snel af.

Het had nog mooier kunnen zijn. Zondag 15 december is het volle maan, en zaterdag merken we daar al ‘last’ van. Zonder de volle maan hadden we ruim 100 vallende sterren per uur kunnen zien. Door het maanlicht zijn nu alleen de meest felle exemplaren zichtbaar.

Geminiden

Eerder dit jaar zorgden de meteorenzwermen Perseïden en Orioniden al voor een regen aan vallende sterren. De Geminiden zijn vrijdag en zaterdag de bron van het spektakel. De vallende sterren die wij zien, zijn in werkelijkheid kleine stenen of stofdeeltjes. Als deze zwerm met hoge snelheid door de dampkring van de aarde vliegt, verbranden de steentjes en stofdeeltjes. Dat is wat wij zien als vallende sterren.

Hoe donkerder het is, hoe beter je de vallende sterren kunt waarnemen. Op het platteland heb je dus meer kans op een mooie lichtshow dan in de stad. Vooral op de Veluwe, in de Achterhoek, de provincies Zeeland, Groningen en Drenthe, en in het Waddengebied is het donker genoeg. In de Randstad valt het al snel tegen.