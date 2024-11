Sterrenkijkers opgelet: spectaculaire meteorenregen van de Tauriden te zien

In de nacht van maandag op dinsdag is een meteorenregen van de Tauriden te zien, meldt Buienradar. Deze meteoren staan bekend om hun langzame, vaak fel oplichtende verschijningen. De zichtbaarheid kan per locatie verschillen, maar met helder weer zijn de Tauriden vrijwel overal in Nederland te spotten.

Afgelopen zomer was er ook een bijzonder schouwspel te zien in de lucht. Toen waren vallende sterren en het noorderlicht tegelijkertijd te zien (zie bovenstaande video).

Een vallende ster is eigenlijk geen ster. Het zijn kleine stukjes gesteente die heel snel de atmosfeer binnendringen. Het 'vallende' stukje is de meteoor die verdampt. De meteoren van de Tauriden bewegen langzamer, waardoor ze er anders uitzien dan andere vallende sterren.

Wat is een Tauride? De meteorenregen van de Noordelijke Tauride ontstaat door het puin van een komeet die door ons zonnestelsel reist. Als deze komeet zijn rondje om de zon maakt, verliest ze ijs en rotsen. Wanneer de aarde door deze 'puinhoop' reist, komen de deeltjes in de atmosfeer terecht en verdampen ze. De Tauriden staan bekend om hun grotere en langzamere meteoren, die langer zichtbaar blijven en vaak fel oplichten. Dit kan leiden tot spectaculaire 'vuurballen'. Deze vuurballen komen naar verwachting om de zeven jaar voor. Zo waren er in 2022 veel vuurballen te zien, de volgende grote kans op vuurballen is dan ook 2029.

Welk tijdstip?

De beste tijd om naar de sterrenregen te kijken, is rond middernacht. Dit heeft te maken met de stand van het sterrenbeeld Stier; alle sterren staan dan namelijk 'parallel' aan elkaar. Het is te hopen dat het maanlicht niet te fel is, omdat dit sommige meteoren kan verbergen. Als het weer meewerkt en de lucht helder is, is de kans groot dat de sterren te zien zijn.

Je hebt geen apparatuur nodig om de sterren te zien. Zodra je ogen een half uur gewend zijn aan het donker, zoek dan een plek zonder veel lichtvervuiling. Hoe meer lucht je kunt zien, hoe groter de kans om een meteoor te spotten.