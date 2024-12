Prachtige sterrenregen boven Nederland verwacht

Sterrenkijkers opgelet! De jaarlijkse meteorenzwerm Geminiden laat deze week hoogstwaarschijnlijk van zich zien. Met een beetje geluk zijn er een hoop vallende sterren boven Nederland te spotten. Bij gunstig weer is er een grote kans dat je er in een korte tijd tientallen per uur kunt zien.

Het hoogtepunt van de meteorenzwerm ligt in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 december. Bij onbewolkt weer kunnen er waarschijnlijk tussen de dertig en veertig vallende sterren per uur te zien zijn. De meteoren zijn gemiddeld snel, gelig van kleur, vaak helder en hebben korte sporen.

Stoorzender

De maan speelt een belangrijke rol in de zichtbaarheid van de meteoren. Weerplaza schrijft dat de maan voor ongeveer 95 procent verlicht is en daarom een flinke stoorzender vormt. "Hierdoor zijn alleen de meest heldere meteoren te zien.'' Als de maan minder verlicht zou zijn, hadden er op het piekmoment meer dan honderd sterren te zien kunnen zijn.

Het piekmoment is dit jaar wel uitzonderlijk kort. De zwerm duurt slechts 21 uur en de dag voor en na het hoogtepunt is nog maar 21 procent van het piekaantal te zien. Woon je in een bos? Dan heb je geluk. Op plekken met weinig kunstlicht zijn de Geminiden eerder te zien dan in een stad. Maar de meteoren schieten langs de hemel, dus op verschillende plekken zijn ze te zien.

Opklaringen

Of het weer er dit jaar voor gaat zorgen dat we de vallende sterren kunnen gaat spotten, is nog even de vraag. Vooralsnog is de kans op opklaringen in de avond nog niet heel groot. "Later deze week kunnen we daar meer over zeggen", aldus meteoroloog Jordi Huirne.