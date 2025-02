Onverwachte sneeuwbui op komst: dit is waar en wanneer het wit wordt

Dat is even een verrassing! De weermodellen kwamen vrijdag opeens met een sneeuwstoring op de proppen voor zaterdag op zondagnacht. Vooral in een strook van de Randstad naar de Veluwe valt 1 tot 3 centimeter, en lokaal mogelijk nog wat meer. Ook zou een klein beetje motregen kunnen vallen. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne is de kans op gladheid groot. Het KNMI heeft voor veel provincies code geel afgegeven.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Deze vrijdag is er nog geen sprake van gladheid. Het is droog en er zijn wolkenvelden, met soms een gaatje voor de zon. In het midden, westen en zuidwesten is er meer ruimte voor de zon. Bij een meestal zwakke oostenwind wordt het 1 graad in het noorden en in Zuid-Limburg tot lokaal 5 graden langs de westkust.

Vrijdagavond en in de nacht naar donderdag heeft vooral het zuiden te maken met opklaringen. In de heldere gebieden koelt het af tot -7 graden. Het noorden heeft veel bewolking en daar vriest het licht.

Zaterdagavond sneeuw

De zaterdag begint dus behoorlijk koud, maar wel droog, en in de ochtend schijnt met name in de zuidelijke helft de zon. In de middag schuiven vanuit het westen steeds meer wolken voor de zon. Het wordt maximaal 1 graad in het bewolkte noordoosten, tot lokaal 5 graden in het zonnige zuiden. De oostenwind is zwak.

Zaterdagavond begint het in de Randstad als eerste te sneeuwen. Rond 20.00 uur vallen aan zee de eerste vlokjes, en binnen een paar uur sneeuwt het in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Later in de avond komen Overijssel, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg aan de beurt. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor deze provincies.

Hoeveel sneeuw gaat er vallen?

Ten noorden van de lijn Stavoren – Hoogeveen blijft het droog. Dat is toevallig precies het gebied waar eerder deze week juist de sneeuw naar beneden kwam. Wat dat betreft is het dus eerlijk verdeeld.

In een strook van de Randstad naar Flevoland en de Veluwe valt het meeste, met 1 tot 3 centimeter en lokaal mogelijk nog wat meer. Aan het begin van de sneeuw valt de (wegdek)temperatuur nog iets boven nul, waardoor de eerste vlokken wegsmelten. Vrij snel zakt het kwik echter tot -1 graad en blijft de rest van de sneeuw liggen.

Er wordt geen sneeuwdump van ruim 20 cm verwacht zoals afgelopen woensdag in het noordoosten. Toch is het met sneeuw altijd onzeker. Door bepaalde natuurkundige processen valt soms veel meer dan de computerberekeningen aangeven. Ook zijn er andere weermodellen die juist bijna geen sneeuw berekenen. Het blijft dus afwachten hoeveel er precies gaat vallen.

In de overige gebieden, zoals Twente, de Achterhoek en de provincies Brabant en Zeeland, valt waarschijnlijk hooguit een paar centimeter. In het uiterste zuiden valt bijna niets. Aan het eind van de nacht en in de vroege ochtend kan er achter de sneeuw nog een beetje ijzel vallen. Dat kan dan extra gladheid veroorzaken. Ook gaat het overal vriezen; waar het even opklaart, kan het afkoelen tot -7 graden.

Blijft de sneeuw lang liggen?

In het noordoosten, in een strook van Noord-Drenthe naar Ameland, ligt nog steeds 10 tot 15 cm. Dit sneeuwdek zal het uithouden tot woensdag.

In de rest van het land valt maar een dun laagje en omdat het zondag met 1 tot 5 graden gaat dooien, zal veel van deze sneeuw de avond niet halen. Dit komt ook omdat er zondag flink wat zon wordt verwacht.

Mocht er plaatselijk toch meer dan 5 cm vallen, dan kan deze sneeuw het ook tot woensdag uithouden. Boven een sneeuwdek kan het vervolgens in de nachten matig tot streng vriezen, met -5 tot -10 graden.