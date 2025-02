Na winterkou lentetemperaturen in zicht: volgende week mogelijk 17 graden

Terwijl het de komende dagen nog bibberen geblazen is, met in de nachten matige vorst en mogelijk zelfs wat schaatsijs na het weekend, zijn ook de eerste lentetemperaturen in zicht. De koude oostenwind draait woensdag naar het zuiden en dan wordt het in één klap zeer zacht. Sommige berekeningen komen volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne met 17 graden! Maar wordt het ook terrasweer?

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Een oostenwind voert komende dagen nog koude continentale lucht aan uit Oost-Europa. Eerst is er nog veel bewolking en zaterdagavond kan wat sneeuw vallen, maar vanaf zondag komt de zon flink tevoorschijn. De rustige, heldere nachten kunnen dan ook behoorlijk koud uitpakken, met minima rond -7 graden. In het noordoosten, waar nog sneeuw ligt, kan de temperatuur zelfs richting -10 graden zakken. Ook deze vrijdagochtend was het al ijskoud, in het Brabantse Woensdrecht koelde het af tot -6,6 graden. Aan de grond was het lokaal -10.

Ondanks de aanvoer van koude lucht is er geen sprake van ijsdagen. De februari-zon stuwt de temperatuur op tot een graad of 4, alleen in het noordoosten is het iets kouder. Ook klimaatverandering is de oorzaak dat het niet echt ijskoud meer wordt, simpelweg omdat er geen strenge vorst meer aanwezig is in de gebieden waar onze kou vandaan moet komen. Wel is het koud genoeg voor een dun laagje ijs dat na het weekend plaatselijk net sterk genoeg is om op te schaatsen. Dan kun je denken aan opgespoten skeelerbanen of ondergelopen weilanden. Natuurijs op dieper water is echter niet te verwachten.

Zeer zachte lucht vanuit Spanje

Woensdag draait de wind volgens de huidige berekeningen naar het zuiden of zuidwesten. Er stroomt dan in één klap zeer zachte subtropische lucht vanuit Spanje naar ons land. De vorst wordt snel verdreven en overdag komen de temperaturen woensdag alweer uit in de dubbele cijfers.

Voor vrijdag en het weekend staat een graad of 14 op het programma, maar er zijn zelfs berekeningen die met 15 of 16 graden op de proppen komen voor De Bilt. Dat zou de eerste en ook vroege officiële lentedag van dit jaar betekenen. In het zuiden zou het zelfs ruim 17 graden kunnen worden, volgens sommige berekeningen.

Of het daarbij ook echt lenteweer wordt, is nog maar te betwijfelen. De bewolking neemt namelijk ook toe en er kan zelfs wat regen vallen. Maar als de zon even doorbreekt zal het zeker terrasweer zijn.

Slag om de arm

Omdat de weersverandering nog vijf dagen vooruit is, moet er een slag om de arm worden gehouden. Feit is wel dat nu al 90 procent van de berekeningen wijzen op een veel zachter weertype, met temperaturen van 10 tot 15 graden. Ongeveer 20 procent van de berekeningen gaat voor lentetemperaturen van 15 graden of zelfs warmer.