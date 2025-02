Strenge vorst tot -10 graden op komst, vanaf zondag schaatsen

Haal die sjaal, wanten en muts maar uit de kast want de komende dagen wordt het ijskoud. De komende nachten kunnen de temperaturen lokaal dalen tot -10 graden. En vanaf zondag kunnen we schaatsen.

Donderdagochtend liggen de temperaturen nog tussen de -4 graden in Groningen en 2 graden in het zuiden. Maar in de avond en nacht naar vrijdag gaat het harder vriezen: als het goed opklaart, kan de temperatuur in het noordoosten dalen tot -6 graden of nog kouder. Overdag wordt het vrijdag tussen de 2 en 5 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De echte kou komt op zondag. Overdag wordt het 1 tot 5 graden, maar in de nacht kan het afkoelen tot -8 graden of zelfs nog lager. Ook na het weekend blijven de nachten ijskoud, met lokaal temperaturen rond de -10 graden.

Kunnen we dan schaatsen?

Het lijkt er wel op! Waarschijnlijk kan er zondag al worden geschaatst op ondergelopen weilanden en opgespoten skeelerbanen. Na het weekend neemt de kans op natuurijs alleen maar toe.