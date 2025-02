Kunnen we straks schaatsen op natuurijs? Tips voor een veilige glijpartij

Schaatsen op natuurijs is voor veel Nederlanders een prachtige ervaring en door de weersvoorspellingen lijkt dat nu binnen handbereik te liggen. Maar het ijs op gaan brengt ook risico's met zich mee. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden als je binnenkort van plan bent de ijzers onder te binden.

1. Controleer de ijsdikte

Een van de belangrijkste factoren is de dikte van het ijs. Volgens het KNMI is schaatsen pas veilig wanneer het ijs minstens 4 à 5 cm dik is. Voor een grote groep mensen moet de ijsdikte minimaal 27 centimeter zijn. Vermijd vooral donkere plekken op het ijs, want daar is het ijs waarschijnlijk te dun.

2. Let op lokale waarschuwingen

Lokale autoriteiten geven vaak aan waar het ijs veilig is en waar het nog te dun is. Ook kan het zijn dat er delen van het water, zoals ondiepe of stromende stukken, nog niet bevroren zijn. Ook kun je thuis alvast de schaatskaart raadplegen.

3. Niet elk ijs is hetzelfde

Zelfs als het ijs dik genoeg lijkt, kunnen er onzichtbare breuken of open plekken zijn. Let dus altijd goed op het ijs voor je en blijf uit de buurt van scheuren of open water. Ook in de buurt van bruggen en riet is het ijs vaak niet veilig, meldt schaatsen.nl. Kijk ook uit bij plekken waar water wordt gepompt, zoals grachten en meren. Hier kan lucht tussen het ijs en het water komen, waardoor je erdoorheen kunt zakken.

En let op: schaats nooit op ijs waar een laag(je) sneeuw op ligt. Je kunt het ijs namelijk niet zien en daarbij werkt de sneeuw als een isolatielaag, waardoor ijs langzamer dikker wordt. Wacht daarom eerst tot het ijs geveegd is.

4. Schaats niet alleen

Ga nooit alleen natuurijs op. Volgens de KNSB waren de meeste mensen die bij het schaatsen zijn omgekomen, alleen op pad. Neem daarom altijd iemand mee voor extra veiligheid.

5. Kleed je goed

Als er geschaatst kan worden, betekent het natuurlijk dat het koud is. Dus kleed je in lagen en zorg voor warme handschoenen en een muts. Voor extra veiligheid kun je een helm dragen. Ook bestaan er snijbestendige handschoenen die er, zoals de naam al zegt, voor zorgen dat een schaats niet door de stof heen snijdt.

Wel moeten we nog heel even geduld hebben. Waarschijnlijk kan er zondag geschaatst worden op ondergelopen weilanden en opgespoten skeelerbanen. Na het weekend neemt de kans op natuurijs alleen maar toe!